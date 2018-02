Freundschaft mit Toledo besiegelt

Der Stadtrat zu Coburg entschied im Jahr 2017, die Städtepartnerschaft mit Garden City wegen Inaktivität einzustellen und sich gleichzeitig, auf Empfehlung des Städtepartnerschaftsbeauftragten, einen neuen Partner in den USA zu suchen. Mit Toledo/Ohio hat man einen Partner gefunden, der sich auf eine Freundschaft mit der Stadt Coburg freut und intensive Beziehungen anstrebt. Dieses Interesse gründet nicht zuletzt auf der Tatsache, dass es dort eine große Gruppe deutschstämmiger Bürger gibt. Der Städtepartnerschaftsbeauftragte des Stadtrates, Jürgen Heeb, hat im August 2017 Toledo besucht und konnte dabei die verschiedensten Kontakte knüpfen.

Toledo entstand, wie viele Städte der USA, durch den Bau einer Eisenbahn, der Erie-Kalamazoo-Eisenbahn von Ohio nach Michigan. Die Stadt verfügt über mehrere angesehene Bildungseinrichtungen wie die University of Toledo und die Medical University of Ohio. Aufgrund seiner langen, mit Glas verbundenen Geschichte ist Toledo als "Glass City" bekannt.

Nun wurde im Dezember 2017 die erste Stufe der Städtepartnerschaft, die sogenannte Städtefreundschaft, besiegelt. In beiden Rathäusern wurde diese Vereinbarung unterzeichnet. Oberbürgermeister Norbert Tessmer freut sich über die neuen Kontakte in die USA: "Ich finde es wichtig, Städtepartnerschaften zu pflegen. Aus meiner Sicht dienen sie neben der wichtigen Völkerverständigung dem kulturellen Austausch, aber auch der Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit." red