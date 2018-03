Freundeskreis freut sich auf Besuch

Die Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Herzogenaurach - Sainte-Luce-sur-Loire im Brauereigasthof Heller war mit 51 von 125 Mitgliedern sehr gut besucht. Die Vorsitzende Christa Nitschke gab zunächst einen Rückblick auf das Vereinsjahr 2017. Herausragendes Ereignis war das Treffen mit dem Partnerverein Cercle d'Amis vom 2. bis 7. Juni in Ste-Luce mit 47 Teilnehmern. Vom 17. bis 24. Juni fand die Sprachwoche in Herzogenaurach statt, zu der sechs Teilnehmer aus Ste-Luce angereist waren, um vormittags Deutsch zu lernen und nachmittags die nähere Umgebung zu besuchen.

Daneben war der Freundeskreis mit einem Stand auf dem Altstadtfest vertreten, es gab eine Weinfahrt, drei Wanderungen in die nähere Umgebung und elf Stammtische, die mit durchschnittlich 32 Teilnehmern gut besucht waren. Im Herbst ist ein offener Kreis, Conversation Française Freundeskreis (CFF), entstanden, der sich einmal im Monat trifft, um sich in französischer Konversation zu üben.

Nachdem Kassier Dietrich Voelskow vermeldet hatte, dass die Einnahmen etwas höher als die Ausgaben waren und das Vereinsvermögen damit leicht angestiegen ist, standen die Neuwahlen des Vereinsausschusses an. Das Wahlergebnis lautet: 1. Vorsitzende: Christa Nitschke, 2. Vorsitzender: Horst Kreher, Kassier: Dietrich Voelskow, Schriftführer: Jörg Blombach, Beirat: Vera Gies (Organisatorin der Sprachwoche), Cathy Rivière, Simone Steiner, Werner Krauß, Bernhard Nitschke, Kassenprüfer: Gisela Oswald und Robert Kochmann.

Danach gab es im Rahmen eines kleinen Stammtischs Informationen zu den Aktivitäten des Freundeskreises 2018: Die Sprachwoche findet heuer in Ste-Luce statt. Die Herbstfahrt ins Burgund ist ausgebucht. Für weitere Interessenten gibt es eine Warteliste.

Doch zunächst steht der Besuch des Partnervereins Cercle d´Amis Ste-Luce an. Er findet vom 9. bis 13. Mai statt und ist verbunden mit dem 30. Jubiläum der Städtepartnerschaft Herzogenaurach - Sainte-Luce-sur-Loire, an dessen Gestaltung sich der Freundeskreis aktiv beteiligt. Es konnten alle erwarteten 68 Gäste in Gastfamilien untergebracht werden.

Damit diese gelebte Städtepartnerschaft weiter gepflegt und ausgebaut werden kann, sucht der Freundeskreis neue Mitglieder, die gerne Kontakt mit einer französischen Familie in Ste-Luce aufnehmen möchten. Die Vorsitzende versichert, dass so ein Austausch, der nebenbei den Zusammenhalt in Europa stärkt, sehr viel Freude macht.

Jörg Blombach