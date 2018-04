Freunde des FRG Ebern halten Versammlung ab

Die Freunde des Friedrich-Rückert-Gymnasiums (FRG) halten am Dienstag, 10. April, ihre Mitgliederversammlung. Beginn ist um 19 Uhr in der Mensa des Gymnasiums. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte des Vorsitzenden und der Kassenprüfer sowie der Kassenbericht. Des Weiteren stehen Neuwahlen an. red