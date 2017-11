"Wir freuen uns riesig auf Haßfurt", berichten Florian Hoffmann, Georg Koeniger und Michael Tomis vom "Totalen Bamberger Cabaret" (TBC). Immerhin feiern die drei scharfzüngigen Kabarettisten die Premiere ihres Jahresrückblicks unter dem Motto "Augen zu und nochmal durch" auch heuer beim Kulturamt Haßfurt live am Freitag, 24. November, ab 20 Uhr in der Stadthalle.

"In Haßfurt fühlen wir uns wie zu Hause, und wenn hier mal was schiefgeht, ist es nicht so schlimm", teilte Michael Tomis, das jüngste Mitglied von TBC, humorvoll mit. "Schließlich werden wir hier immer freundlich aufgenommen und die Zuschauer sind uns wohlgesonnen." Bei einer Premiere könne man nie sicher sein, dass alles rundläuft, feile man doch bis zum Auftritt noch an dem Programm. "Gerade, weil wir aktuell sein wollen, müssen wir auf gewisse Entwicklungen wie heuer zum Beispiel auf die Formierung einer Jamaika-Koalition oder auf die Frage, ob Horst Seehofer zurücktritt, Rücksicht nehmen und eventuell eine Nummer umschreiben oder ganz streichen", erläuterte der Kabarettist.



Viele Themen gesammelt

Dennoch darf sich das Publikum auf eine abendfüllende Rückschau auf das Jahr 2017 freuen. Jeder der drei Kabarettisten hat das ganze Jahr über Themen gesammelt, ausgearbeitet und sie dann den kritischen Augen und Ohren seiner Kollegen präsentiert. "Da ging es manchmal heiß her, wenn das Thema heikel ist. Auch kann es sein, dass eine Nummer erst einmal abgelehnt, dann umgearbeitet und schließlich vielleicht in eine ganz andere Richtung gedreht wird", sagte Michael Tomis. "Wir sind uns aber unserer gesellschaftspolitischen Aufgabe bewusst und wollen zu wichtigen Ereignissen Stellung beziehen. Allerdings müssen sie auch komisches Potenzial aufweisen."

Zu "moralinsauer" wolle TBC nicht sein, vielmehr setze die Gruppe auf eine das Zwerchfell erschütternde Mischung aus Nonsens und politischem Statement. "Die Ausarbeitung, die wir gemeinsam ab Ende August vorgenommen haben, war sehr spannend. Denn wir wussten ja nicht, welches Geschehnis bis zur Premiere noch aktuell ist oder ob es eine ganz andere Wendung genommen hat."



Programm "fränggisch" geprägt

Die großen Themen wie beispielsweise der Bundestagswahlkampf, der Einzug der AfD oder der Dieselskandal werden ebenso eine gewichtige satirische, zynische, scharfzüngige und einfallsreiche Rolle spielen wie die "Zitate des Jahres" oder Geschichten aus aller Welt unter der Rubrik "Dumm gelaufen". Natürlich wird das Programm auch "fränggisch" geprägt sein und der Katalonien-Konflikt auf Franken übertragen werden. Michael Tomis wird außerdem sein Stimmen-Imitationstalent unter Beweis stellen.

"Die Zuschauer dürfen eine einzigartige Mischung aus dem TBC-Fundus und ganz neuen Nummern sowie herrlicher Stand-up-Comedy im Conférencier-Stil erwarten", erzählte er. "Wir werden auch mit unserem typischen Humor Themen präsentieren, die vielleicht nicht im Blickpunkt stehen und trotzdem unterhaltsam sind." Zusammen mit Georg Koeniger und Florian Hoffmann lädt er zu einer 90-Minuten-Randale durch die Skandale im Kleinkunstblick auf die große Politik ein. "Wir präsentieren, was top war und wer flop, was ein Hit war und was Shit. Vom Best of 2017 bis zum Rest of 2017 wird geklatscht, getratscht und ordentlich abgewatscht - ein Jahresrückblick, bei dem wir keine Neujahrswünsche offenlassen!"