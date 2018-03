Freude über Spende

Die Heilpädagogische Wohngruppe in Kronach freut sich über eine großherzige Spende von 400 Euro. Die Spende wurde von den Inhabern der Pizzeria "Al Fiume", Unterlangenstadt, an "1000 Herzen für Kronach" zur Weitergabe überreicht.

Christine und Franco Negro, die Inhaber der Pizzeria "Al Fiume" in Unterlangenstadt, haben schon mehrmals ein großes Herz für "1000 Herzen für Kronach" und für die Heilpädagogische Wohngruppe gezeigt und mehrere Tausend Euro gespendet. Die Wohngruppe ist ein Teil der ISA Kompass Thüringen gemeinnützigen GmbH. Es wohnen hier acht Kinder in Kronach wie in einer Familie. Die Kinder werden von den Mitarbeitern schulisch, musisch und sportlich und auch sonst den ganzen Tag über betreut. Der Kontakt zwischen Pizzeria und Wohngruppe besteht seit drei Jahren. Das Ehepaar Negro wollte sich für "1000 Herzen" engagieren und suchte dabei speziell eine Kinder- oder Jugendgruppe zur Unterstützung und so stellte "1000 Herzen für Kronach" die Verbindung zur Wohngruppe her. Die Pizzeria-Inhaber motivierten ihre Gäste zum Mitmachen und so kamen im Sparschwein diesmal wieder 400 Euro zusammen. Das Spendengeld wird als Fördermaßnahme für ein Kind der Gruppe verwendet, um einen lang gehegten Wunsch nach Gesangsunterricht zu erfüllen. Vielleicht wird aus der Beziehung Pizzeria und "1000 Herzen für Kronach" nun ein Sängertalent entdeckt. Gerhard und Herta Burkert-Mazur von "1000 Herzen" freuten sich ebenso wie die Teamleitung und Mitarbeiter der Wohngruppe, Silvana Ockhardt, Jessica Siegel, Anna Wagner, Ivonne Winterstein und Daniel Tukara, die im Namen der Wohngruppenkinder dankten. Die Familie Negro versicherte, die Spendenbox wird weiter aufgestellt und irgendwann kann man wieder Gutes tun und meldet sich bei "1000 Herzen". eh