Freude über restaurierte Kunstwerke

Im Rahmen des Festgottesdienstes zur Sonnefelder Kirchweih schloss Pfarrer Dirk Acksteiner die Restauratoren Franz und Petra Zenkel-Schirmer (Atelier für Restaurierung in der Lucas-Cranach-Stadt Kronach) in seine Dankesworte ein. Die beiden Künstler haben dazu beigetragen, dass die historischen Gemälde mit der Darstellung des Apostels Paulus und ein Epitaph mit Landschaftsbild "für den am 27.10.1569 in Gott verschiedenen Lorenz Lang (Lavrention Langio)" in den vergangenen Wochen fachkundig "auf Vordermann" gebracht wurden. "Für Laien war der wirkliche Zustand der Gemälde kaum zu beurteilen", erklärte Pfarrer Acksteiner vor der Gemeinde der Gläubigen.

Fachleute der Kunstsammlungen der Veste Coburg hätten bei den Werken Malschichtabhebungen, Ausbrüche, Salzausblühungen und Schimmel festgestellt. Mängel, die dank finanzieller Mittel der Oberfrankenstiftung, des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege und der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayerns jetzt behoben seien. Pfarrer Acksteiner erfreut: "Die Kosten für die Kirchengemeinde hielten sich dadurch in Grenzen." Die beiden sakralen Schmuckstücke sind - mit Diebstahlschutz ausgestattet - seit dem Kirchweihsonntag im Gotteshaus wieder an ihren angestammten Plätzen zu bewundern. oe