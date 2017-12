Freude über Pfarrer Pötzl

Ein besonderer und freudiger Tag war der Sonntag, 24.September. Dekan Thomas Hauth nahm in der St. Marienkirche in einer feierlichen Vesper die Amtseinführung vor und überreichte Pötzl die Ernennungsurkunde. Hauth wünschte ihm für seine neuen Aufgaben Gottes reichen Segen.

Die Gläubigen freuten sich, der neue Pfarrer ist einer der ihren und stammt aus dem Nachbarort Nordhalben. Er hat sich als Diözesanjugendpfarrer bereits einen Namen und um die Jugendarbeit verdient gemacht. Besonders das Jugendbildungshaus "Am Knock" steht mit ihm schon jahrelang in enger Verbindung, wo er sich hier besondere Verdienste erworben hat.

Das Gotteshaus war gefüllt, unter anderem mit der Bürgermeisterin Gabriele Weber, Stadträten, den Pfarr- und Kirchenräten und Gläubigen aus seinem Heimatort Nordhalben. Mit ihrem neuen Seelsorger scheinen die Pfarrgemeinden das große Los gezogen zu haben. Sie haben einen Pfarrer kennengelernt, wie man sich ihn nur wünschen kann. Er hat sich einen Platz in den Herzen der Menschen bereits erobert.

Das gute Miteinander und die gute Zusammenarbeit aller Menschen und Vereine ist für Pötzl wichtig und er bedankte sich für den großen und freundlichen Empfang.

In Grußworten übermittelten die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Mathilde Grüdl (Teuschnitz) und Uwe Thoma (Wickendorf) die Willkommensgrüße und freuten sich auf eine gute Zusammenarbeit. So einen Pfarrer zu bekommen sei ein Segen für die Pfarrgemeinden. Thoma fügte noch einen Satz von Gläubigen hinzu: "Der passt."

Der Leiter des Jugendbildungshauses "Am Knock", Hans Löffler, meinte, die Zeit mit Pötzl im Jugendbildungshaus sei prägend gewesen. Er freue sich deshalb über seine Aufgaben im Jugendbildungshaus. Das Haus stehe für ihn immer offen. Auch die Bürgermeisterin Weber, bei der Pötzl bereits einen Antrittsbesuch gemacht hatte, freute sich ebenfalls über eine gute Zusammenarbeit zwischen Kirche und der Stadt. Jugendliche und Pfarrgemeinderäte nahmen ebenfalls an der Gestaltung der Vesper mit Fürbitten teil, die überwiegend für die Pfarrgemeinden ausgerichtet waren. Eine besondere Note war die Mitgestaltung der Vesper durch die "Cantate Nova." Im Anschluss fand ein Stehempfang im Pfarrheim statt. ph