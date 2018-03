Freude über die ersten Gürtel

Die kleinsten Kampfsportler im Kickboxen, die Kampfkatzen, haben im Eberner Sportstudio Schorn ihren ersten Kurs für die Prüfung zum weiß-gelben Gürtel absolviert, worauf sie alle mächtig stolz sind. Das Kampfkatzentraining ist ein spezielles Bewegungskonzept für Kinder im Vorschulalter von vier bis sechs Jahren. Die Kurse gehen über zweimal zehn Einheiten und am Ende steht die Gürtelprüfung zum Weiß-Gelb-Gurt auf dem Programm.

Der Kampfkatzen-Kurs diene, so Trainer Jürgen Schorn, der Förderung der geistigen und körperlichen Entwicklung un der Vermittlung von Freude an der Bewegung. Entwickelt werden sollten das Verständnis und der Bezug zur Umwelt, eine positive Einstellung zu sich selbst (Selbstvertrauen), Konzentrationsfähigkeit, Koordinationsfähigkeit, Aufnahmefähigkeit, Kreativität Disziplin, Körperwahrnehmung, Respekt und Reaktion.

Als Trainer fungierten Jürgen Schorn, Johanna Zeitler, Vincent Schorn und Hanna Neubauer. Bis auf Mia Bartelmann, die schon den weiß-orange Gurt erwarb, stellten sich alle Kinder der Prüfung für den weiß-gelben-Kurt. di