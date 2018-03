Freude bei der Feuerwehr

Heßdorfs Bürgermeister Horst Rehder (BB) teilte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates dem Gremium mit, dass zwischenzeitlich die Baugenehmigung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses eingetroffen sei. So sei nach dem aktuellen Verhandlungsstand mit der Regierung von Mittelfranken auch mit einem kurzfristigen Zuwendungsbescheid zu rechnen. Dazu passte auch die Mitteilung des Bürgermeisters, dass am Tag der Sitzung das neue Löschfahrzeug HLF 20 der Freiwilligen Feuerwehr Heßdorf eingetroffen sei. Nach der etwa dreiwöchigen Schulung und Ausbildung der Feuerwehrleute am neuen Fahrzeug wird das HLF 20 für Einsätze zur Verfügung stehen. Foto: Richard Sänger