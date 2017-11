Frensdorf ist Herbstmeister

- Mit einem 3:1-Sieg und drei wichtigen Punkten im Gepäck kamen die Landesliga-Fußballerinnen vom SV Frensdorf aus Veitshöchheim wieder nach Hause und feierten die Herbstmeisterschaft. Die Gastmannschaft legte von Beginn an ein gutes Tempo vor und setzte den unterfränkischen Aufsteiger gut unter Druck.

Folgerichtig nutzte Sturmspitze Lilith Knauf nach einem Rückpass die Zögerlichkeit der Torhüterin beim Herauslaufen aus und erzielte bereits in der 18. Min. das 0:1. Die Heimelf steckte nicht auf und kam nach und nach zu mehr Möglichkeiten. Einen ungefährlichen Freistoß aus dem Halbfeld ließen alle Spielerinnen im SVF-Strafraum zum kuriosen 1:1-Ausgleich (29.) passieren. Im direkten Gegenzug wurde die laufstarke Lilith Knauf durch die Veitshöchheimer Torspielerin von den Beinen geholt. Denise Müller verwandelte wie gewohnt sicher vom Elfmeterpunkt zum 1:2 (31.) und stellte die Führung wieder her. Kurz vor der Pause (40.) war es abermals Denise Müller, die ihre gute Form mit einem schönen Tor unter Beweis stellte. Aus gut 20 Metern schlenzte sie von Gegnerinnen umgeben das runde Leder mit links in den Winkel. Mit einer komfortablen 3:1-Führung ging es in die Pause. Spielerisch wurde die Partie auch in der zweiten Halbzeit kein Leckerbissen. SVF-Feldspielerin Lena "Gusti" Amon vertrat Christine Endres hervorragend im Tor. Für den Spitzenreiter geht es laut Plan am 19. November im BFV-Verbandspokal um den Einzug ins Viertelfinale. red

SV Frensdorf: Amon - Wartenfelser (46. Sturm), Janousch, Gath, Müller (69. K. Kupfer), Knauf, Rößner, Lauger, Lechner, McKinney (57. Haderlein), A. Kupfer (86. Daun)