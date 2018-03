Fremdenfeindlichkeit ein sehr altes Problem

Beim jüngsten Männerabend der Kirchengemeinde und des Christlichen Vereins junger Menschen kam der Referent aus den eigenen Reihen. Gerhard Müller aus Baunach ist Lektor in der örtlichen Kirchengemeinde und in vielen sozialen Aufgabengebieten ehrenamtlich tätig. Er berichtete den Männern von seinen Lebensstationen als Strafvollzugsbeamter und auch davon, dass er schon bald nach dem Krieg die bei manchen Menschen herrschende Fremdenfeindlichkeit kennengelernt hatte. Die Lager Moschendorf und Nord waren überfüllt, und die Flüchtlinge waren keine Afghanen, Afrikaner oder Syrer. Es waren Menschen aus den Ostgebieten und aus dem Sudetenland, und Müller konnte sich noch gut an viele menschenverachtende Ausdrücke gegenüber den Flüchtlingen erinnern.

Dann schilderte er ausführlich, dass der Strafvollzug nicht sein Wunschberuf war. Er wäre lieber zur See gefahren. Auf Anraten seines Vaters wurde er aber Inspektorenanwärter für die Justiz und das Finanzwesen und und trat 1964 seinen Dienst bei den Strafanstalten St. Georgen in Bayreuth an. Es folgte eine fast 45-jährige Dienstzeit. Über die Strafanstalt in Augsburg, wo er die Wirtschaftsverwaltung führte, erreichte er die Versetzung an die Justizvollzugsanstalt in Hof. Hier wurde seine Beziehung zu Gott wiederhergestellt, die zwischenzeitlich verlorengegangen war. In der JVA Bamberg übernahm Müller die Verwaltungsgeschäfte der Anstalt im Wege der Abordnung und wurde dann nach Bamberg als Verwaltungsdienstleiter und Personalchef und gleichzeitig auch als Vertreter des Anstaltsleiters versetzt. Gerhard Müller ist seit 2007 im Ruhestand und wohnt mit seiner Frau in Baunach.

Der nächste Männerabend findet am 12. Juni statt. Dann nimmt Rudolf Borzel aus Tambach die Männer mit auf eine Reise in seine frühere Tätigkeit "Kultur und Kirche in Papua Neuguinea". sch