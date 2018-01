Freizeitreiter tagen in Leimershof

Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer Deutschlands (VFD), Kreisverband Bamberg, trifft sich am 26. Januar auf Gut Leimershof. Daniela Strömsdörfer referiert zum Thema "Biomechanisch korrektes Pferdetraining - Die Halsbasis als Schlüssel zum gesunden Reitpferd". Der Praxisteil beginnt um 19 Uhr in der Longierhalle auf Gut Leimershof. Der theoretische Teil findet in der Hofschänke statt. red