Freiwillige lernen Welt kennen

red



Eine fremde Kultur kennenlernen und dabei in einem sozialen Projekt mitarbeiten - davon träumen viele junge Menschen. Für 18-bis 27-Jährige ist das über das Freiwilligenprogramm "Weltwärts" des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) möglich. Auch der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Bamberg entsendet jedes Jahr junge Erwachsene zu einem "Weltwärts"-Jahr in verschiedene Länder.Interessierte für das Jahr 2018/19 können sich noch bis Ende November bewerben. Der BDKJ-Diözesanverband bietet die Möglichkeit, ein Jahr in Tansania, im Senegal, in Indien, Peru oder Bolivien zu arbeiten. Ein Einsatz ist in Kindergärten, Schulen, Internaten, Kinderheimen, Jugendzentren, Krankenstationen, Altenheimen oder Gemeindezentren möglich.Austausch und Kennenlernen der Kultur vor Ort sind die wichtigsten Ziele des Freiwilligendienstes. Informationen über das Projekt unter www.freiwillig-ins-ausland.de sowie unter Tel. 0951/2960688 bei Martina Stamm.