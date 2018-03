Freiweg will Platz 5 sichern

Am Wochenende steigt der letzte Spieltag der Kegel-Regionalligen. Bei den Männern will der TSV Lahm mit einem Heimsieg gegen den ESV Schweinfurt II (Samstag, 15 Uhr) die Rote Laterne abgeben. Der TTC/FW Gestungshausen (Samstag, 14 Uhr) möchte mit einem Sieg gegen SKC Steig Bindlach den wertvollen fünften Platz sichern.

Die Damen des TSV Lahm, die in den letzten Spielen stark auftrumpften, wollen auch beim SV Hubertus Schönbrunn (Samstag, 17 Uhr) etwas Zählbares mitnehmen. Im Kellerderby am Sonntag um 12.30 Uhr muss der TTC/FW Gestungshausen (10.) beim DSKC Neustadt (8.) antreten. Gestungshausen war zuletzt im Pech. Am vorletzten Spieltag gewann Freiweg gegen Schweinfurt mit 7:1 - aufgrund eines Formfehlers wurde die Partie aber nachträglich mit 8:0 für Schweinfurt gewertet. ct