Freistaat: 80 Millionen Euro für Mobilfunkoffensive

Man will dringend ins Internet oder telefonieren, vielleicht sogar den Notruf wählen, und das Handy zeigt "Kein Netz". Viele Bürger in den ländlichen Regionen Bayerns kennen diese Situation. Mit der "Zukunftsinitiative Mobilfunk" will die bayerische Staatsregierung die Schließung von Mobilfunklücken nun fördern, wie MdL Jürgen Baumgärtner (CSU) am Donnerstag mitteilte. Unmittelbar zuvor hatte Wirtschaftsministerin Ilse Aigner das Programm der CSU-Fraktion vorgestellt. Baumgärtner ist überzeugt: "Mit der Mobilfunkinitiative legt die bayerische Staatsregierung ein wichtiges Programm zur Stärkung der ländlichen Räume auf. Der Landkreis Lichtenfels wird davon profitieren."

Die Mobilfunkoffensive baut auf drei Säulen auf. Im Zentrum steht ein Förderprogramm für Kommunen zur Schließung von Mobilfunklücken in Gebieten ohne Sprachmobilfunk. Der Freistaat will die Errichtung von Mobilfunkmasten durch Kommunen finanziell unterstützen. Anschließend wird das sogenannte "Mietmodell" umgesetzt. Die Kommunen können die Masten an Netzbetreiber zur Nutzung vermieten. Die Netzbetreiber nehmen den technischen Aufbau vor und übernehmen den Betrieb. Die Masten können von allen Netzbetreibern genutzt werden.



Der Markt wird erkundet

Vorab wird eine Markterkundung durchgeführt, um sicherzustellen, dass nur dort gefördert wird, wo kein Netzbetreiber in den nächsten drei Jahren eigenwirtschaftlich ausbaut oder zur Erfüllung seiner Versorgungsauflagen ausbauen muss. Im Masterplan Bayern Digital II sind 80 Millionen Euro für das Programm eingeplant. Die finanzielle Belastung der Kommunen soll auf ein Minimum reduziert werden

Die zweite Säule beinhaltet, dass die Netzbetreiber stärker in die Pflicht genommen werden. Dies erfolgt im Rahmen von Vereinbarungen mit den Mobilfunkanbietern, die Verfügbarkeit und die Qualität ihrer Dienste zu verbessern. Beispielsweise hat die Telekom zugesagt, 1100 neue Standorte einzurichten und rund 100 Mobilfunklücken zu schließen. Auch Vodafone und Telefónica haben zugesagt, ihr Netz weiter auszubauen.



Bayern soll Lücken schließen

Zudem werden die Masten des Digitalfunks BOS stärker als bislang genutzt, um Lücken im Mobilfunknetz zu schließen. Die Kosten, die für die Netzbetreiber durch die Ertüchtigung von Masten entstehen, werden gefördert. Ab 2018 sind hierfür insgesamt fünf Millionen Euro vorgesehen.

"Wenn die ländlichen Regionen zukunftsfähig bleiben sollen, muss dort neben dem Internet auch das Mobilfunknetz ausgebaut werden. Deswegen setze ich mich seit Jahren dafür ein, dass der Freistaat den Mobilfunkausbau dort fördert, wo die Netzbetreiber aus wirtschaftlichen Gründen keinen Ausbau vornehmen wollen", verdeutlicht Baumgärtner. red