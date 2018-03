Freie Wähler wünschen sich einen Waldkindergarten

Die Adelsdorfer Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler würde gerne prüfen lassen, ob sich ein Waldkindergarten als Alternative zu den bestehenden Konzepten der Kindertagesstätten im Gemeindegebiet anbietet. Wie es in einem Schreiben an Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) heißt, könne man angesichts der steigenden Kinderzahlen in der Gemeinde positiv in die Zukunft blicken. Das Wachstum führe dazu, dass derzeit aktuell mehrere Kindertagesstätten im Gemeindegebiet gebaut werden und zudem nach weiteren Standorten gesucht werde.



Mit Fachkräften diskutieren

Deswegen beantragen die Freien Wähler, das Thema "Waldkindergarten" auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses Vereine, Kultur, Soziales und Bildung zu setzen, es mit Fachkräften beziehungsweise Betreibern solcher Einrichtungen zu diskutieren und einen Empfehlungsbeschluss für den Gemeinderat herbeizuführen.

Seit vielen Jahrzehnten hätten sich Waldkindergärten für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bewährt, heißt es in der Begründung des Antrags. Die Natur sei ein idealer Ort, um den Bewegungsdrang der Kinder auszuleben.

Schon heute würden in den Kindertagesstätten sogenannte Waldwochen angeboten. Diese sollen in der natürlichen Umgebung Kreativität, Mut, Vertrauen und auch das Sozialverhalten der Kinder fördern.

Zudem stelle ein Waldkindergarten ein grundsätzlich neues Angebot dar und trage somit zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde bei. Adelsdorf eigne sich mit seinen großen und naturnah bewirtschafteten Waldgebieten hervorragend für ein solches Projekt. red