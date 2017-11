Freie Wähler machen sich Sorgen um die Sicherheit in der Lindenstraße

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler (FW) sorgt sich um die Verkehrssituation in der Lindenstraße, wenn der neue Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße eröffnet wird. Darauf hat jetzt Michael Weyh als Vorsitzender der Fraktion in einem Schreiben an Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) hingewiesen.

Eine grundsätzliche Kritik am Einzelhandelsprojekt auf dem Gelände unterhalb des ehemaligen Postgebäudes soll die Anregung Weyhs aber nicht darstellen. Im Schreiben des Fraktionsvorsitzenden heißt es: "Die Fraktion der Freien Wähler begrüßt die Ansiedlung des innenstadtnahen Versorgungsmarktes." Diese sei schließlich eine sehr gute Grundlage, um die Belebung der Innenstadt mit privaten Mietern zu fördern.

Was aber bleibt: die Bedenken dahingehend, wie der Verbrauchermarkt und seine Parkplätze an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen werden sollen. Als Negativbeispiel nennt Michael Weyh den Verbrauchermarkt in der Eisfelder Straße, wo es vor allem vor Schulbeginn und nach Schulende immer wieder Probleme gebe.

Eine Lösung für das Problem, dass sich Fußgänger trotz einer Verkehrsinsel oft schwer tun, die stark frequentierte Lindenstraße bei Stoßzeiten zu überqueren, haben die Freien Wähler allerdings auch noch nicht parat. Deshalb bittet Weyh den Oberbürgermeister in seinem Schreiben, den Stadtrat bei nächster Gelegenheit über den Stand der verkehrlichen Planungen rund um den neuen Verbrauchermarkt zu informieren. bk