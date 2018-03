Freie Wähler informieren über "Strabs"

Am Freitag, 20. April, findet um 19 Uhr ein Infoabend der Freien Wähler zum aktuellen Thema Straßenausbaubeitragssatzung "Strabs" im Engelhardtskeller statt.

Dies ist eine vom Freistaat Bayern geförderte Info-Veranstaltung des Bildungswerks für Kommunalpolitik. Referent, Dipl. Verwaltungswirt (FH) Achim Geyer beleuchtet kompakt die gängigen Problemstellungen für alle Interessierten. Wie funktioniert so eine Satzung? Was ist Zweck, Voraussetzung und Inhalt? Welche Spielräume gibt es bei der Anwendung? Was ist der aktuelle Stand? Die Teilnahme ist kostenlos. Zur Vorbereitung wird eine Anmeldung bei BKBBayern@t-online.de, Telefonnummer 09228/1730, oder bei den Freien Wählern Ebensfeld unter roswitha.wichfreiewaehler@ web.de erbeten. red