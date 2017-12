Freie Fahrt durch Burk

Am Donnerstag hatte Roland Brütting vom Straßenverkehrsamt der Stadt versprochen, dass die Baustellenampel beim Feuerwehrhaus in Burk bis Freitag abgebaut sei. Die Arbeiten waren abgeschlossen, die Arbeiter verschwunden und die zweieinhalb Quadratmeter Asphalt längst abgekühlt. Doch die Absperrung war weiter da.

"Ich habe daher die Firma angerufen und ihr eine Verlängerungsfrist von einer Stunde eingeräumt ", erklärt Brütting. Dies habe das Unternehmen ignoriert. "Bei mir dauert eine Stunde 60 Minuten udn ich will nicht als Lügner dastehen", zeigte sich Brütting konsequent und ließ die Behinderung vom Bereitschaftsdienst des städtischen Bauhofes wegräumen.

Für die Autofahrer heißt das: Freie Fahrt auf Höhe des Feuerwehrhauses in Burk. Für das Unternehmen bedeutet dies aber einen Gebührenbescheid für das Aufräumen und eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. JH