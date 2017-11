Fredrich holt Bezirksbronze

104 Herren und 16 Damen beteiligten sich an den oberfränkischen Tischtennismeisterschaften in Altenkunstadt. Aufgrund der im nächsten Jahr greifenden Verbands-Strukturreform wird es wohl der letzte Wettbewerb dieser Art gewesen sein. Eine deftige Überraschung gab es in der Königsdisziplin (A-Klasse), wo sich unter den 22 Startern Ralph Kepic vom 3.-Bezirksligisten SC Kemmern durchsetzte. Er hielt im Finale Dimytro Nazaryschyn vom Oberfrankenligisten TS Kronach nieder, der wiederum im Doppel mit seinem Mannschaftskameraden Christoph Teille triumphierte. Unter den fünf Damen machte Natalie Drescher vom TSV Unterlauter das Rennen.

In der B-Klasse (32 Teilnehmer) siegte Clemens Haake vom TSV Unterlauter (2. Bezirksliga). Im Doppel behielt der Noch-Jugendliche Max Keller mit Thomas Florschütz (beide Unterlauter) die Oberhand. Bei den nur drei Damen blieb Liu Siaojiao (FC Eintracht Bamberg) ungeschlagen. Mit 13:11 im Entscheidungssatz sicherte sich unter den 27 C-Klassisten Andreas Kawan (TV Ebern) den ersten Platz. Nichts anbrennen ließ das Duo Tim Brasch/Martin Christoph (Unterlauter/Post-SV Bamberg). Bei den acht Damen siegte Helena Ludwig vom SV Fischbach im Einzel und im Doppel mit Corina Wachter (TTC Tüschnitz). Eine klare Angelegenheit war das Endspiel der D-Klasse (23) für Sebastian Lowak (SV Marlesreuth). Im Doppelwettbewerb gewannen Udo Fischer (TTC Mannsgereuth) und Detlef Limbach (TTC Mainleus).



Zu hohe Hürde im Halbfinale

Aus dem Tischtenniskreis Forchheim waren in der A-Klasse drei Akteure am Start. Christian Fredrich (DJK Eggolsheim) schaffte ungeschlagen den Sprung unter die zwölf Besten. Hier warf er unter anderem einen Landesligaspieler aus dem Wettbewerb. Im Halbfinale hatte er gegen den späteren Sieger Kepic im fünften Durchgang mit 9:11 das Nachsehen und gewann Bronze. Michael Mideck (SpVgg Effeltrich) musste sich mit dem dritten Gruppenplatz zufrieden geben, weil er einmal hauchdünn mit 2:3 Sätzen gescheitert war. Ebenfalls nicht über die Gruppenphase hinaus kam sein Vereinskamerad Johannes Rauchmann, der zweimal im "Fünften" das Nachsehen hatte.

Während in der B-Klasse Jürgen Weninger (Effeltrich) in der Gruppe hängen blieb, erreichte Alexander Bäz (Eggolsheim) das Hauptfeld. Im Viertelfinale war aber auch für den Ex-Burker Schluss (1:3). Der C-Klassist Henri Liemann (SpVgg Heroldsbach) zog dank des besseren Satzverhältnisses ins Viertelfinale ein, wo er sich dem späteren Sieger Kawan 1:3 beugen musste. Als Gruppen-Zweiter drang in der D-Klasse Florian Hess vom FC Burk ins Feld der zwölf Besten vor und bekam es ebenfalls mit dem Sieger in spe zu tun (2:3). Im Doppel gewann er mit Helmut Röhrich (Mainleus) Silber. hf