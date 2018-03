Fredi Winterstein ist nun Ehrenmitglied

Zur ordentlichen Mitgliederversammlung der SpVgg Stegaurach 1945 e. V. konnte Vorsitzende Claudia Steblein die Rekordzahl von 101 Mitglieder begrüßen. Für ein langjähriges Mitglied und auch früheren Vorsitzenden gab es bei der Versammlung die Ehrenmitgliedschaft: Fredi Winterstein war in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Positionen tätig: aktiver Spieler, Zweiter Vorsitzender (1981 - 1990), Mitglied im Vereinsausschuss und Platzkassier. Zudem führt er seit einigen Jahren die Chronik des Vereins fort. In seiner Amtszeit als Zweiter Vorsitzender wurde auch das jetzige Vereinsheim geplant und gebaut. Die Urkunde wurde ihm von der Vorstandsvorsitzenden überreicht und die anwesenden Mitglieder dankten es ihm mit lang anhaltendem Applaus.

Zuvor hatte Steblein das Jahr Revue passieren lassen. Die sportlichen Erfolge im Bereich Fußball ließen im vergangenen Jahr zu wünschen übrig. Erfreuliche Ausnahme war hier nur der Aufstieg der Damenmannschaft als Meister in die Landesliga. Die 1. Herrenmannschaft musste am Ende der Saison 2016/2017 den Gang in die Kreisliga antreten. Aber es wurde auch festgestellt, dass die Tendenz eindeutig wieder nach oben zeigt. Der kleinsten Abteilung, der Tennisabteilung, fehle es leider weiterhin an Nachwuchs. Die Sportangebote der Gymnastikabteilung werden rege angenommen. Zum ersten Mal seit Vereinsgründung (1945) übersteigt nun der Anteil der weiblichen Mitglieder den der männlichen Mitglieder. Der demografische Wandel macht vor keinem Verein halt.

Laut Finanzvorstand Werner Scheer mussten wieder einige Ausgaben für Investitionen am und im Vereinsheim getätigt werden. Das Vereinsheim wird bald 30 Jahre alt und der Zahn der Zeit zieht nicht daran vorbei. Die Kassenprüfer bescheinigten dem Vorstandsgremium eine einwandfreie Arbeit ohne irgendwelche Beanstandungen. Der Empfehlung der Kassenprüfer folgend erfolgte die Entlastung des Vorstandsgremiums.

Die Mitgliederversammlung stimmte anschließend einer Satzungsänderung zu. Zukünftig werden die Spartenleiter im Vereinsausschuss gewählt.

Auf der Tagesordnung standen dann die turnusgemäßen Neuwahlen. Die bisherigen Mitglieder des Vorstandsgremiums stellten sich nicht mehr alle zur Verfügung. Die Wahl wurde von Bürgermeister Thilo Wagner geleitet. Von der Mitgliederversammlung wurden für das Vorstandsgremium folgende Personen gewählt: Belinda Burgis, Renate Mauderer-Goller, Hubert Moschny, Tobias Schwarz und Claudia Steblein. Für den Ältestenrat hat sich nur eine Person, Ferdinand Übel, zur Wahl gestellt, der auch einstimmig gewählt wurde. Für den Vereinsausschuss waren weiterhin zehn Beisitzer in der Mitgliederversammlung zu wählen. Zu Beisitzern wurden gewählt: Helene Bogensperger, Steffen Knefel, Manuel Hümmer, Lena Schneiderwind, Alois Schmid, Franz Steblein, Thilo Wagner, Thomas Wagner, Stephan Winterstein und Franziska Wittmann.

Der Wermutstropfen ist weiterhin die fehlende Bereitschaft von Personen, die bereit sind, die kleinsten Fußballer im Verein zu trainieren. Die Vorstandsvorsitzende appellierte daher erneut an alle Anwesenden, für ihren Verein aktiv Werbung zu betreiben und Verantwortung speziell in der Jugendarbeit zu übernehmen. Die Jugend sei das Kapital für die Zukunft. Am Ende der Mitgliederversammlung gratulierte Claudia Steblein den Gewählten und dankte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Heiner Butterhof und Werner Scheer sowie allen Trainern, Betreuern und Mitstreitern für die geleistete Arbeit. red