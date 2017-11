In der Reihe "Musik zum Tagesausklang am Mittwoch" ist das Frauenterzett Cantemus (Erika Kreuzer, Margot Czaplinski, Urte Koutschan) mit seinem musikalischen Begleiter Sven Götz am Mittwoch, 18. Oktober, ab 18 Uhr in der Morizkirche zu hören. Neben dem Mottolied der Evangelischen Landeskirche zum Reformationsjahr, "Allein aus Gnade", und Luther-bezogenen Gesängen und Texten werden auch neuzeitliche Lieder vorgetragen. Höhepunkt ist die Uraufführung des Luther-Liedes "Die feste Burg 2017" von Sven Götz. red