Frauentag im Landratsamt

Rund um den Internationalen Frauentag gibt es eine Veranstaltung am Donnerstag, 8. März, um 18.30 Uhr im Landratsamt. Dabei geht es um das Jubiläum "100 Jahre Frauenwahlrecht". Gezeigt wird ein Film, in dem es um das Frauenwahlrecht sowie die Selbstbestimmung der Frau in der Schweiz in den 70er Jahren geht. Die Veranstaltung findet im Sitzungssaal im ersten Stock statt. Veranstalter sind die Gleichstellungsstelle des Landkreises und die KAB. Der Eintritt ist frei. red