Frauenring befasst sich mit Katharina von Bora

Katharina von Bora, eine außergewöhnliche Frau mit einem spannenden Lebensweg, steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung des Deutschen Frauenrings am Mittwoch, 7. Februar, um 15 Uhr im Hotel Wyndham Garden. Als Referentin konnte der Frauenring Ruth Lürken gewinnen, die einige Jahre in der Lutherstadt Wittenberg arbeitete. In dieser Zeit hatte sie sich ausführlich mit dem Leben der Katharina von Bora befasst, der Frau an der Seite Martin Luthers. sek