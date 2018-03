Frauenliste tritt nicht zu Bezirks- und Landtagswahlen an

Eine weitreichende Entscheidung hat die Frauenliste Stadt und Landkreis Kronach auf ihrer jüngsten Arbeitssitzung getroffen: Sie wird zu den in diesem Jahr anstehenden Bezirks- und Landtagswahlen nicht antreten.

Schon im vergangenen Jahr sollte der Beschluss gefasst werden, ob die Frauenliste Stadt und Landkreis Kronach nochmals einen Versuch startet, auf Bezirks- und Landesebene anzutreten. In der Januarsitzung wurde eine letzte Diskussion darüber geführt. Die Wahl 2013 hatte den Kronacher Frauen zwar die geforderten Unterschriften gebracht, doch konnten nicht alle der 19 bayerischen Listen antreten und so wurde das Ziel bei der Wahl nicht erreicht. Da auch diesmal noch unklar ist, ob alle Listen antreten können, verzichten die Kronacher FL- Frauen 2018 auf eine Wahlteilnahme, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies sei für einige der anwesenden Frauen bitter gewesen, hatte man doch damals viel dafür gearbeitet und war mit einem großen Ziel gestartet. Die Programminhalte waren auf junge Frauen zugeschnitten. Es sollte eine Chance sein, Frauen und Familieninteressen besser vertreten zu können, mehr Frauen in die Gremien zu bekommen und größere Mitsprache in der Landespolitik zu erreichen, teilt die Frauenliste weiter mit.

Hedwig Schnappauf und Beate Schmidt führten die weitere Sitzung mit einem kurzen Bericht über die Jahresabschlusssitzung der Frauenliste in Teuschnitz fort. Im Anschluss daran stellte Petra Zenkel-Schirmer die neue Satzung zur Verleihung der Ehrennadeln des Landkreises vor. Schon lange gebe es den Wunsch, mehr Frauen zur Ehrung zu bringen, denn es seien landkreisweit viele zu benennen. Nach kurzer Diskussion wurde eine Liste mit möglichen Namen von verdienten Frauen einstimmig angenommen. In diesem Zusammenhang bedauerte Martina Zwosta sehr, dass in der Stadt Kronach im letzten Jahr keine einzige Frau für eine offizielle Ehrung vorgeschlagen wurde.

Angela Degen-Madaus regte an, eine Erinnerungstafel aufzustellen, die an die ehemalige Martinskirche in der Oberen Stadt erinnern soll. In diesem Zusammenhang wies Ingrid Oswald auf die interessante Masterarbeit von Johannes Wenzel hin, die in der alten Synagoge vorgestellt wurde. Die Idee dahinter ist, das Areal um das alte Feuerwehrhaus in der Oberen Stadt für das Gemeinwohl umzugestalten. Abschließend stellte Martina Zwosta das Unternehmen JUFA vor, die ab 2019 die Festungsherberge führen soll. "Recherchen dazu im Internet lohnen sich", so Martina Zwosta. Maria Gerstner wies auf die Ausstellung "Arbeit statt Warten" zur Flüchtlingsproblematik vom 18. Februar bis 4. März in der Synagoge hin. red