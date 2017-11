Frauenbund gedenkt verstorbener Mitglieder

Die Mitglieder des katholischen Frauenbundes St. Martin Forchheim treffen sich am Sonntag, 19. November, um 9 Uhr zum Gottesdienst für die Verstorbenen in diesem Jahr in der Pfarrkirche St. Martin. Im Anschluss bieten die Paulus-Schwestern christliche Bücher, CDs, DVDs und Kalender zum Anschauen und Kaufen an. red