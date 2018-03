Frauen und Jugendliche

Die Erlanger Musikwerkstatt lädt wieder zu einem Benefizkonzert ein. Der Erlös geht an das Projekt "Fumsami" in San Miguelito, der Nachbargemeinde der Erlanger Partnerstadt San Carlos in Nicaragua.

In dieser Projektarbeit geht es um die Unterstützung von Frauen und Jugendlichen, beispielsweise Hilfen für Frauen beim Erwerb von Grundstücken, Unterstützung bei Anzeigen von Gewalttaten oder Früherkennung von Krebs. Gleichzeitig geht es um Aufklärungsprogramme für Jugendliche, um Schwangerschaften im Kindes- und Jugendalter zu vermeiden. Hierfür möchte sich die Musikwerkstatt engagieren und das Projekt finanziell unterstützen.

Konzertbeginn ist am Samstag, 28. April, um 19.30 Uhr in der Neustädter Kirche. Karten gibt es im Vorverkauf ab Anfang April im Dritte Welt Laden am Neustädter Kirchenplatz 7 in Erlangen. red