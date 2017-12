Frauen nähen Männertrachten

Fränkische Trachten sind derzeit angesagt. Deshalb sind die Trachtennähkurse der Volkshochschule (VHS) Forchheim in Zusammenarbeit mit dem Fränkische-Schweiz-Verein (FSV) im Kreativzentrum Morschreuth schnell ausgebucht.

Nach den seit Jahren bewährten Frauentrachten-Kursen gab es heuer erstmals ein Angebot, Männerwesten selbst zu nähen. Obwohl kein Mann selbst Nadel und Faden in die Hand nahm,war es für die Damen eine willkommene Gelegenheit, ihren Männern das zu ihrer eigenen Tracht passende Outfit zu fertigen.

Den Kurs leitete die Schneidermeisterin Rosalie Postatny aus Egloffstein, die am Friedrich-Ebert-Platz in Nürnberg ein Schneideratelier betreibt. Das Ergebnis der modischen Näherei führten die Damen im Gasthaus zur Einkehr in Morschreuth vor. Nur eine Teilnehmerin konnte aus beruflichen Gründen nicht dabei sein.



Nach historischem Vorbild

Seit Trachtenexperten die erneuerte Männertracht nach historischem Vorbild zusammengestellt haben, entwickelt sich daraus ein Trend: Immer mehr Männer lassen sich ein Hemd, eine Jacke, Hose und Weste maßschneidern. Rund 900 Euro kostet das Ganze in der Mindestausstattung, und nach oben gibt es keine Grenze. Da lohnt es sich für die Damen, selbst Hand anzulegen

Mit einer Ausnahme bekam jede "Trachtenfrau" als Belohnung der Mühe das vom Arbeitskreis eigens kreierte "Label" zum Einnähen in die Männerweste, damit nach außen deutlich gemacht wird, dass diese Arbeit eine "echte Fränkische Schweiz-Tracht" ist.

Den nächsten Westen-Nähkurs bieten FSV und VHS im Februar 2018 an.