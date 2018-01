Frauen müssen in Fahrstuhl ausharren

Mit 15 Mann rückte die FFW Hirschaid zu einem gemeldeten Brandalarm in einem Möbelhaus in der Industriestraße an. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Motor eines Aufzugs durchgeschmort war. Der Aufzug blieb daraufhin im Bereich des 2. Obergeschosses stecken. Zwei Frauen mussten darin rund eine Stunde verharren, bis es gelang, diese zu bergen. Alle Beteiligten blieben unverletzt, der Schaden am Aufzug steht noch nicht fest.