Frauen lernen Gegenwehr

Aufgrund der wahrgenommenen Häufung von Übergriffen auf Frauen jeglichen Alters sind die Volkshochschulkurse, in denen es um Selbstverteidigung geht, immer gut besucht. Auch Beamtin Marion Knörlein, Karatemeisterin der SpVgg Reuth, bietet in Kirchehrenbach regelmäßig Selbstschutzkurse an.

Mit ihrer Assistentin, Nadine Schauer aus Eggolsheim, unterrichtete sie mehrere Stunden. Dabei wurden die wichtigsten Themen besprochen und die gängigsten Techniken geübt. Auf dem Programm stand die Verteidigung gegen Waffen, Angriffe und Umklammerungen. mika