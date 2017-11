Die nächste Veranstaltung der SPD-Frauengruppe findet am heutigen Montag den 13. November, um 19 Uhr im Hotel-Gasthof "Drei Kronen" statt. Sonja Berger, die kürzlich neu gewählte Vorsitzende des Ortsvereins der SPD Burgkunstadt, wird sich bei den SPD-Frauen vorstellen und über das Thema "Frauen in Führungspositionen" referieren. Sonja Berger war lange Zeit freiberuflich als Beraterin und Coach tätig und kann durch diese Erfahrungen sowohl aus eigener Perspektive als auch aus Sicht der Klientinnen berichten, wo die Probleme von Frauen in Führungspositionen liegen. red