Frau schläft nach Unfall am Steuer ein

Eine 30-jährige Kurierfahrerin, die am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der B 470 in Richtung Forchheim unterwegs war, ist anderen Verkehrsteilnehmern wegen ihrer ausgeprägten Schlangenlinienfahrt aufgefallen. Schließlich streifte sie nahe dem Zeckerner Kreuz mit ihrem Transporter einen entgegenkommenden Lkw. Die Verursacherin fuhr noch etwa 200 Meter weiter und schlief dann am Steuer ein. Die Polizeibeamten stellten drogentypische Auffälligkeiten fest, weiterhin räumte die Fahrerin die Einnahme von Medikamenten ein. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein sofort sichergestellt. Der Sachschaden wurde auf 7000 Euro geschätzt. pol