Frau meldet Unfall erst spät bei der Polizei

Eine 77-jährige Frau parkte mit ihrem blauen VW Polo am Donnerstag auf dem Parkplatz der Landesjustizkasse in der Münzmeisterstraße/ Spiegelgraben. Beim Ausparken rangierte sie ihren Pkw so, dass er gegen einen Audi Q3 stieß. Dabei wurde bei dem Audi eine Delle vorne links verursacht und an ihrem Polo die Stoßstange zerkratzt. Die Frau fuhr nach Hause, meldete dann aber den Unfall bei der Polizei. Der Schaden der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf 1500 Euro.