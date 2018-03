Frau hatte kein Geld für lange Fahrt

Zu einem Taxi in die Plattengasse wurde die Bamberger Polizei am Freitagabend gerufen. Wie sich herausstellte, hatte der Taxifahrer, der aus Erfurt kam, Probleme mit einer 22-jährigen Frau aus dem Coburger Landkreis. Sie hatte sich von Erfurt nach Bamberg fahren lassen. Wie sich in Bamberg herausstellte, hatte die Frau kein Bargeld bei sich und auch sonst keine Möglichkeit, den Fahrtpreis in Höhe von 450 Euro zu bezahlen. Da der 22-Jährigen von vornherein bewusst war, dass sie die Taxifahrt gar nicht bezahlen konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet. pol