Frau fährt angetrunken zur Polizei

Bevor sich eine 61-jährige Frau aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt am Dienstagnachmittag mit Beamten der Erlanger Polizei getroffen hat, hat sie offensichtlich dem Alkohol zugesprochen. Da sie zu dem Termin mit ihrem eigenen Auto fuhr, wird sie sich demnächst wegen einer Alkoholfahrt verantworten müssen.

Wie es im Pressebericht der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt heißt, hatte die 61-Jährige einen Besichtigungstermin mit Beamten der Erlanger Polizei zur Klärung eines Diebstahlsverdachtes vereinbart. Die Frau fuhr mit ihrem Auto zu diesem Termin in einer Wohnung im Stadtwesten von Erlangen. Bei der anschließenden Klärung des Sachverhaltes bemerkten die Beamten, dass die Frau mit rund 0,90 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Nach einem Atemalkoholtest und Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel konnte die 61-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

In der Nacht zum Mittwoch zogen Erlanger Polizisten dann noch zwei weitere Alkoholsünderinnen aus dem Verkehr. Kurz vor Mitternacht wurde eine 48-jährige Erlangerin in der Schallershofer Straße einer Routinekontrolle unterzogen. Dabei stellen die Beamten fest, dass die Fahrerin Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,18 Promille, weshalb sich die 48-Jährige einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben musste.

Gegen 2 Uhr fiel eine 23-jährige Radfahrerin am Schlossplatz aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 23-Jährige mit 1,64 Promille sehr stark alkoholisiert war. Auch sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. pol