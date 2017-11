Frau beißt Polizisten

Eine verwirrte Frau hat in der Nacht zum Mittwoch einem Polizisten in den Arm gebissen. Die 27-Jährige sollte gegen 1 Uhr auf ärztliche Anweisung in ein Krankenhaus eingewiesen werden, da sie offenbar unter Wahnvorstellungen litt, ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus unter Wasser setzte und laut herumschrie. Als Sonneberger Polizisten den Arzt bei der Einweisung unterstützten, schlug und schrie die 27-Jährige wild um sich und biss einem Beamten in den Unterarm. pol