Frau ans Gesäß gefasst

Eine bislang unbekannte männliche Person fasste am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr einer 26-Jährigen in der Dominikanerstraße an das Gesäß. Nach Mitteilung der Polizei war die junge Frau in der Dominikanerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sich der Täter ihr näherte und sie unsittlich berührte.

Der Mann, der mit einer roten Jacke bekleidet war, wurde wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank, braune kurze Haare, kein Bart- oder Brillenträger. Der Unbekannte flüchtete sofort in Richtung Ringleinsgasse. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Person von Streifen der Polizei Bamberg-Stadt festgestellt werden, auf die die Täterbeschreibung zutrifft. Ob es sich hierbei tatsächlich um den Täter handelt, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt entgegen. pol