Franzosen hausen in Forchheim

Der Schreibwettbewerb Porta Vorchheimensis feiert zehnjähriges Bestehen. Die Schüler schreiben dabei über die Stadtgeschichte anhand der Darstellung auf dem namengebenden Tor in der Forchheimer Innenstadt.

Im zehnten Jahr gibt demnach die Bronzetafel 10 das Thema vor: Freiheit, Gleichheit und Besatzung - Französische Truppen in Forchheim 1796 bis 1801.

Der Ehrungsabend mit Preisverleihung findet Montag, 6. November, 19 Uhr, in der Kaiserpfalz in Forchheim statt.

Die Preisträger lesen jeweils drei bis vier Minuten aus ihrem Werk. Eingeladen dazu sind die Schüler der beiden Forchheimer Gymnasien EGF und HGF sowie die Mitglieder und Freunde des Rotary-Clubs Forchheim, der Porta Vor chheimensis gesponsert hatte.



Zwei Betreuer

Betreuer des Schreibwettbewerbs sind Friedbert Stühler am Herder-Gymnasium Forchheim (HGF) und Detlef Palt vom Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim (EGF).

"Wir sind nun wirklich bei der zehnten Bronzetafel angekommen und feiern also ein kleines Jubiläum", freut sich Friedbert Stühler. Er meint: "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Jugendliche literarisch über die Geschichte ihrer Heimat- und Schulstadt schreiben. Soweit ich weiß, sind wir da in Forchheim einmalig."

2002 wurde die Porta Vor chheimensis aufgestellt. Sie ist ein Werk des Künstlers und Bildhauers Harro Frey († 2011) aus Pettensiedel. Sie zeigt bedeutende Szenen der Geschichte Forchheims auf zwölf Tafeln.

Die zehnte Tafel beschreibt der Rotary-Club auf seiner Internetseite wie folgt: "Französische Truppen hausen in Forchheim - danach kam die Säkularisation. Als die Französische Revolution 1789 ausbrach, erfasste

sie mit ihren Auswirkungen ganz Europa. Der Expansionsdrang der Franzosen führte sie auch nach Forchheim. Die Stadt wurde 1796 im ersten Koalitionskrieg von französischen Truppen besetzt. Österreich und Preußen hatten sich in einem eher defensiv ausgerichteten Bündnis gegen das seit dem 14. Juli 1789 revolutionäre Frankreich zusammengeschlossen. Da Frankreich sich dadurch bedroht sah, erklärte es Österreich am 20. April 1792 den Krieg. Es will auch mit militärischen Aktionen die Ergebnisse der Revolution festigen und die Gedanken von Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit in andere Länder tragen.



Preußen und Österreich

Preußen tritt an der Seite Österreichs in den Konflikt ein, der für die Bündnispartner bis zum

20. September 1792 erwartungsgemäß erfolgreich verläuft. Als Preußen sich nach dem

Sonderfrieden von Basel (1795) aus dem Krieg verabschiedete, beschloss Frankreich, Österreich von drei Seiten aus anzugreifen. Mit drei Armeen wollten die Franzosen nach Wien vorstoßen, eine zog unter General Jean-Baptiste Jourdan durch Franken. 1796 erreichte sie Bamberg.

In Forchheim war ein Lager für 2000 Mann abgesteckt worden. Allerdings wurde es nur für

einen Tag von den Franzosen bezogen. General Lefebre kam am 8. August in die Stadt und nahm als Stadtkommandant im Oberamtshaus Quartier. Tags darauf zogen die Franzosen wieder ab, nachdem sie in der Stadt übel gehaust hatten. Die Truppen haben auch die Gruft der Franziskaner aufgebrochen, es kam zu Gefechten bei Kersbach, Poxdorf und Effeltrich.

Doch die Franzosen scheiterten bei Amberg an Erzherzog Karl von Österreich. Nach der Niederlage in der Oberpfalz setzten sich Ende August 1796 französische Truppen erneut in Forchheim fest. Als sie aus Forchheim vertrieben wurden, setzten sie die Papiermühle und das Schießhaus an der Regnitz in Brand und zerstörten die Wiesentbrücke. Die Franzosen schleppten auch den letzten Stiftsdekan Dechant Reuder als Geisel mit sich.

Fast ein ganzes Jahr saß er auf der Festung Charlemont ein, bevor er freigelassen wurde. Als er wieder in Forchheim war, ließ er die kleine Kapelle im alten Friedhof bauen und erfüllte damit sein Gelöbnis. Einige Jahre später kehrten die Franzosen in die Forchheimer Gegend zurück und das französische Korps von Augereau nahm im Laufe des zweiten Koalitionskrieges am 12. Dezember 1800 Forchheim ein. Im Jahre 1801 wurde mit dem Friedensschluss zu Lunéville der Krieg beendet; die Franzosen verließen am 15. April 1801 die Stadt und das Forchheimer Land.

Im Friedensvertrag wurde ausgehandelt, dass Preußen seine Gebiete westlich des Rheins wieder an Frankreich zurückgibt. Auch die bayerischen Fürsten erlitten so größere Gebietsverluste. Um sie zu entschädigen, wurden 1802 alle geistlichen Herrschaften säkularisiert, das heißt verweltlicht. Auch der Bischof von Bamberg verlor so sein Gebiet und seine Oberhoheit an den Kurfürsten von Bayern." Die Aufsätze der ersten sechs Jahre sind in einem Kompendium zusammengefasst erschienen unter dem Titel "Blickpunkt Porta Vorchheimensis - Jugendliche schreiben über Forchheims Geschichte, Band 1". Die Tafeln 7 bis 12 sollen in einem weiteren Band folgen. red