Französischunterricht an der Realschule top

Acht Realschulen aus Bayern haben beim Wettbewerb "Diplôme d'études en langue française" ein deutliches Zeichen für die hohe Qualität des Französischunterrichts gesetzt. Zu den Preisträgern gehört auch die Carl-von-Linde-Realschule.

Bei der Feierstunde im Institut Français in München dankte Elfriede Ohrnberger, Ministerialdirigentin im Kultusministerium, auch den Lehrkräften, die die Schüler auf die Prüfungen vorbereitet hatten.

Das "Diplôme d'études en langue française" ist ein vom französischen Bildungsministerium vergebenes Diplom zur Bescheinigung der Kenntnisse in

Französisch als Fremdsprache, es ist weltweit anerkannt und verfällt nicht. Das Diplom ist seit 2006 fester Bestandteil des Französischunterrichts an bayerischen Realschulen.

Über 32 000 Jungen und Mädchen lernen derzeit an einer

bayerischen Realschule Französisch. Die Wahlpflichtfächergruppe wird auch an der Kulmbacher Carl-von-Linde-Realschule angeboten - mit beachtlichem Erfolg, wie sich jetzt gezeigt hat. red