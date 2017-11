Franziskus-Kita sammelt Päckchen

Die Vorbereitungen für das Fest der Freude haben bei der Hilfsorganisation humedica (Kaufbeuren) und Sternstunden (München), der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, längst begonnen: Die Weihnachtspäckchenaktion "Geschenk mit Herz" startet in eine neue Runde. Heuer zum 6. Mal mit dabei: der Franziskus-Kindergarten Lichtenfels. Bis Freitag, 17. November, dürfen die Päckchen zur Sammelaktion in die Pestalozzistraße 2 in den Franziskus-Kindergarten gebracht werden, wo sie abgeholt und zu den Kindern gebracht wird. Alle Informationen rund um die Aktion gibt es auf der Internetseite www.geschenk-mit-herz.de