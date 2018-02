Franz von Assisi in der Kirche

Der Schauspieler Martin Neubauer kommt am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr mit einer poetischen Lesung über Franz von Assisi in die Matthäuskirche, Hauptstraße 62, nach Buttenheim.

Wohl keine zweite Heiligengestalt hat so viele Dichterinnen und Dichter zur Auseinandersetzung verlockt wie der arme Mann aus Assisi. Seine Ideale wären der Welt bitter nötig: Engagement für die Armen, Liebe zur Kreatur und zur Schöpfung und die scheinbar unzeitgemäße Demut. Martin Neubauer hat unter dem Titel "So siegt die Armut über Macht und Wahn" poetische Stimmen aus mehreren Jahrhunderten zusammengetragen, die Franziskus lebendig werden lassen. In freier Rezitation sind Gedichte und Prosa von Dante, Herder, Rilke und anderen zu erleben.

Gerade in bedrohenden Situationen vermittelt Franz von Assisi immer wieder Kraft zur Orientierung, heißt es in der Ankündigung. Ein nachdenklicher, aber auch hoffnungsvoller Abend, der von der Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim und dem Evangelischem Bildungswerk im Dekanat Bamberg veranstaltet wird.

Karten gibt es im Vorverkauf im Pfarramt in Hirschaid (Johannisstraße 3, Telefon 09543/6388) oder bei Schreiben & Basteln Hofmann (Hauptstraße 11) in Buttenheim und an der Abendkasse. red