Frankensima in Lohndorf

Mit seinen spaßigen Couplets und Liedern ist der Frankensima Philipp Simon Goletz gerngehörter Gast auf den Schlager- und Volksmusikwellen des BR. Am 17. November, tritt der Frankensima um 20 Uhr in der Brauerei Hölzlein in Lohndorf auf. Einweiteres Mal ist er im Landkreis Bamberg nächstes Jahr zu Gast: am 14. April 2018, 20 Uhr, Synagoge, Haus der Kultur in Reckendorf. Mit seinen verqueren Geschichten, Stilblüten und Versen hat der bekannte Frankenwürfelträger aus dem Kulmbacher Land sich nicht nur bei Fastnacht in Franken, sondern auch in rheinischen Karnevalshochburgen in mehr als 20 Jahren einen Namen gemacht. red