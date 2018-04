Frankenfahne auf dem Staffelberg wird gehisst

Der Fränkische Bund wird am Samstag, 7. April , gegen 15 Uhr die neue Frankenfahne auf dem Staffelberg hissen. Die Experten vom Kreisverband Kronach unter der Leitung von Adam Stöcklein werden die Arbeiten fachgerecht vollziehen. Die Teilnehmer treffen sich gegen 14 Uhr beim Parkplatz oberhalb von Romansthal. Nach dem Fahnehissen findet ein gemütliches Beisammensein in der Staffelbergklause statt. Einladung ergeht an interessierte Urlaubsgäste und Einheimische. red