Frankenderby ist zugleich Schlagerspiel

Nach einem spielfreien Wochenende greifen die Breitengüßbacher NBBL-Basketballer am Sonntag wieder ins Geschehen ein. Um 15 Uhr empfängt der TSV Tröster unter der Leitung von Trainer Mark Völkl und seinem Assistenten Andreas Finsinger die Nürnberg Falcons in der Hans-Jung-Halle.

Das Frankenderby wird keinesfalls leicht für die Güßbacher Youngsters, die aktuell mit vier Siegen aus vier Spielen auf Tabellenplatz 2 stehen. Vor ihnen rangieren die ebenfalls ungeschlagenen Falcons, die ein Spiel mehr bestritten haben. In allen fünf Partien konnte sich der Ex-Bamberger Markus Lempetzeder auf sein Team verlassen. Topwerfer ist Nationalspieler Matthew Meredith, der im Schnitt auf 16,4 Punkte kommt. Ihm folgt Anthony Bauer (15). Beide Spieler glänzen zudem mit ihrer Reboundstärke und sichern sich 7,8 bzw. 6,6 Abpraller pro Spiel. Zur Seite stehen ihnen der ehemaliger Bamberger Nils Haßfurther sowie Ben Gahlert, die ebenfalls hochprozentig und zweistellig einnetzen.

Mark Völkl: "Obwohl uns immer noch einige Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen, hoffe ich, dass wir an unsere zuletzt solide Leistung in Gotha anknüpfen können. Ich erwarte ein intensives Spiel gegen einen sehr guten Gegner", betont Völkl. la