Franken übergibt an Sachsen

Im vergangenen Jahr hat der Frankenwald als erster Wald in Bayern den Titel "Waldgebiet des Jahres" erhalten. Da der "Staffelstab" des Waldgebietes, eine historische Eichendiele aus dem alten Berliner Schloss, traditionell vom Vorjahrespreisträger übergeben wird, war auch 2018 eine Delegation aus dem Frankenwald bei der feierlichen Titelübergabe anwesend.



Wermsdorfer Wald ausgezeichnet

Die Auszeichnung des Bundes Deutscher Forstleute (BDF) ging in diesem Jahr nach Sachsen an den "Wermsdorfer Wald" östlich von Leipzig. Wie im März 2017 bei der Auftaktveranstaltung in Neufang die Insel Usedom war diesmal der Frankenwald an der Reihe, den Staffelstab weiterzugeben.

Die Forstleute von der bayerischen Seite wurden von Christian Goldammer, Peter Hagemann und Stefan Wittenberg vom Forstbetrieb Rothenkirchen der Bayerischen Staatsforsten vertreten. Für den Thüringer Teil des Frankenwaldes war Forstamtsleiterin Reinhild Janowitz vom Forstamt Sonneberg dabei. Ebenfalls anwesend war Bernd Lauterbach, Landesvorsitzender des BDF in Bayern, der in seinem Revier Hassenberg des Forstbetriebs Coburg ebenfalls ein Stück Frankenwald bewirtschaftet.

Die für den Frankenwald tätigen Verbände und Vereine hatten im vergangenen Jahr ihre Veranstaltungen mit Unterstützung der Försterinnen und Förster unter das Dach des "Waldgebietes" gestellt. Für den Frankenwaldverein war Bernd Heinz von der Ortsgruppe Kleintettau dabei, den Floßverein Unterrodach vertrat Vorstand Friedrich Fricke. Auf die Flößer ging auch das Gastgeschenk an das "Waldgebiet 2018" zurück: Ein nach Originalvorbild geschmiedeter Floßhaken und zwei "Wieden", die früher unverzichtbaren Haltebänder für den Zusammenhalt der Flöße. Diese verbindende Wirkung stellte Fricke dann auch in den Mittelpunkt seiner Ansprache, wobei er auf das Motto "Frankenwald verbindet" Bezug nahm.

Forstbetriebsleiter Peter Hagemann übergab den "Staffelstab" an Forstdirektor Padberg vom Forstbezirk Leipzig. "Wir haben unser Ziel erreicht, den Frankenwald nach außen bekannter zu machen und gleichzeitig nach innen den Zusammenhalt zu stärken", lautete sein Fazit. Die Präsentationen auf Festen und Veranstaltungen hätten auf den Wald aufmerksam gemacht. "Jetzt schließen sich Folgeprojekte für den Tourismus und den Waldnaturschutz unmittelbar an. Der Titel bleibt im Frankenwald und wird weiter wirken." red