Franken-Thüringen-Express bald bis Leipzig

Die Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen mbH (NVS) und die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) haben ein neues Fahrplankonzept vorgestellt: Ab 2019 soll der Franken-Thüringen-Express, der in Nürnberg startet, bis nach Leipzig verlängert werden, der Auftrag dazu soll an DB Regio Bayern vergeben werden.

Der wesentliche Aspekt des neuen Fahrplankonzepts ist ein schneller Regionalexpress (RE), der alle zwei Stunden ohne Umsteigen die Metropolregionen Nürnberg und Leipzig verbindet, so dass die Züge von DB Regio Bayern die Reisenden bequem zum Beispiel in die Zentren Erlangen, Bamberg, Lichtenfels, Saalfeld und Jena in Nord- und Südrichtung bringen. Zudem sind diese Züge auf die jeweiligen ICE-Anschlüsse in Nürnberg, Bamberg und Leipzig abgestimmt.

Ein weiterer Meilenstein ist ein RE-Stundentakt zwischen Saalfeld und Nürnberg, der auch dem Raum Kronach deutliche Verbesserungen zum Status quo bringt. Das neue Konzept ist als Übergangsvertrag für die Jahre 2019 bis 2023 konzipiert. Ab 2024 ist eine Fernverkehrsverbindung von Stuttgart/Nürnberg nach Leipzig über die Frankenwald-/Saaletalbahn geplant.

"Unsere Kunden können sich auf schnelle, umsteigefreie Verbindungen zwischen Bayern und den benachbarten Bundesländern freuen", verspricht Hans-Rüdiger Fritz, Vorsitzender der Regionalleitung DB Regio Bayern. red