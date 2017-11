Frank Kestel traf am besten

Zahlreiche Altligamitglieder des FC Burgkunstadt konnte Altligaleiter Hans Tremel im Sportheim zur Jahresabschlussversammlung begrüßen. In seinem Rückblick erinnerte er an das eigene Hallenturnier, das erst nach Neunmeterschließen verloren ging. Drei Siege standen drei Niederlagen gegenüber, drei Spiele wurden vom Gegner abgesagt.

Torschützenkönig wurde in diesem Spieljahr Frank Kestel mit zehn Treffern (7 Feld-/ 3 Hallentore) vor Michael Schneider (7) und Markus Geißler (5). Alle Spiele absolvierte Keeper Roland Rech, der auch als fleißigster Trainingsbesucher von Trainer Steffen Hügerich besonders gelobt wurde. Bei 49 Trainingseinheiten fehlte er nur einmal.

Beim 13. Altliga-Tischtennisturnier unter Leitung von Heinz Jakob und Manfred Schneider setzte sich im Einzel Michael Schneider vor Frank Kestel und Roland Rech durch, im Doppel siegte das Duo Kestel/Böhm vor Tremel/Zethner.

Bei der ersten Teilnahme am Kunstadt-Kegelturnier holten die Altligisten unter 137 Teilnehmern überraschend den 3. Platz. Außerdem standen ein Bowlingabend, Wanderungen und eine Radtour auf dem Programm.

Im Moment läuft schon wieder das Hallentraining, das eigene Hallenturnier steigt am 27. Januar in der Obermainhalle. Am Aschermittwoch, 14. Februar findet das 14. AH-Tischtennisturnier statt.

Der Altligavorstandschaft wurde für ein weiteres Jahr bestätigt: Altligaleiter Hans Tremel, Trainerduo Steffen Hügerich und Johannes Bergmann,Kassier Reiner Hügerich, Technischer Wirtschaftsdienst Jürgen Schlee und Bernd Oester, Zeugwart Roland Rech. ht