Fraktionssitzung der Freien Wähler

Am Montag, 13. November, halten die Freien Wähler ihre Fraktionssitzung zur Vorbereitung auf die Gemeinderatssitzung (15. November) in der Gaststätte "Goldene Krone" (Kirchplatz 14) in Michelau ab. Beginn ist um 19 Uhr. Die Sitzung ist öffentlich - interessierte Bürger sind willkommen. red