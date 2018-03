Fragen zum Elterngeld

Wo beantrage ich Elterngeld, und wie viel steht mir überhaupt zu? Und wie regle ich die Elternzeit, so dass ich mich um mein Kind kümmern kann? Solche Fragen gehen vielen werdenden Eltern durch den Kopf. Um Klarheit zu schaffen, bietet die staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen im Gesundheitsamt (Landratsamt Bad Kissingen) darum einen Vortrag zu den Themen Elterngeld, Elternzeit, Landeserziehungsgeld und Betreuungsgeld an.

Dieser findet in diesem Jahr zwei Mal statt: am Donnerstag, 5. April, und am Donnerstag, 8. November. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Veranstaltungsort ist bei beiden Terminen der Große Sitzungssaal im Landratsamt Bad Kissingen (Zugang links vom Haupthaus), Marktstraße 6. In dem Vortrag geht es um Anspruchsvoraussetzungen, Höhe der Leistungen, Bezugsdauer, Berechnungsgrundlagen, Teilzeitarbeit, Ausbildung oder Studium und Geschwisterbonus. Danach besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen zu besprechen. Die Teilnahme ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red