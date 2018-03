Fränkisches Adventssingen

Der Trachtenverein Weilersbach feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums findet das jährliche fränkische Adventssingen und Musizieren des Trachtengauverbandes Oberfranken in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft fränkische Volksmusik, Oberfranken, in diesem Jahr in der Pfarr- und

Wallfahrtskirche St. Anna Weilersbach statt. Das Programm wird von verschiedenen Sing- und Musikgruppen aus ganz Oberfranken gestaltet. Gefeiert wird das Jubiläum mit dem Adventssingen am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember, um 15 Uhr in St. Anna Weilersbach. red